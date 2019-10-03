Türkiye
Hatay'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı03 Ekim 2019 Perşembe 13:04 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 14:53
Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Askerlerden 2'si burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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