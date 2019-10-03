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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ünlüoğlu için başsağlığı telefonu03 Ekim 2019 Perşembe 13:48 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
Ünlü sanatçı Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede Tarık Ünlüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kaynak: TRT Haber
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