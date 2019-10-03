Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğini belirterek, "Bizim planlarımız hazır. Güvenli bölge ile Suriyelerin güvenliği hedefleniyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm etnik grupların orada huzur içinde yaşamasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber