Türkiye
Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüşecek03 Ekim 2019 Perşembe 15:37 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 15:45
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, bu akşam 19:00'da ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğini belirterek, "Bizim planlarımız hazır. Güvenli bölge ile Suriyelerin güvenliği hedefleniyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm etnik grupların orada huzur içinde yaşamasını istiyoruz" dedi.
Kaynak: TRT Haber