Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğrencilerin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor.

Küçük kahramanlar o gün yaşananları anlattı

Yunus Emre İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri 8 yaşındaki Berat Yalçın ve yine 8 yaşındaki Aleyna Revna Çelik, aynı sınıfta eğitim gören Ecrin Başkaya o anları anlattı. Ecrin Başkaya, "Berat ve Aleyna çıkacaktı bana yardım ettiler. Korkmuştum. Beraber çıktı" dedi. Aleyna Revna Çelik, "Kapıdan çıkacaktım. Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım etti. Çok korkmuştuk" derken Berat Yalçın ise "Orada bırakamazdım orada kalsa üzülürdüm" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA