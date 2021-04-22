Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler protokol kapsamında bundan sonra yapılacak çalışmaların yol haritasının çıkarıldığını söyledi.

Kazı sürecinde açığa çıkan kalıntıların restorasyonu ve bu değerlerin öne çıkarılması yönünde toplantı yapıldığını vurgulayan Diler, antik kentteki kule ve Gebe Kilisesi için yeni projeler hazırlanacağını ifade etti.

“Elimizden geleni yapacağız"

Diler, Pedasa'daki çalışmalarda bundan sonra daha hızlı yol alınacağını düşündüğünü dile getirdi:

"Hepimiz çok mutluyuz. Bunlar bizim olmasını beklediğimiz şeylerdi. Sayın valimiz ve yine bakanlığımızın ilgili birimlerinin desteğiyle epey bir yol alacağımızı düşünüyorum. Ziyaretçilerin buraya kolay ve güvenli ulaşması, doğru güzergâhlardan giderek doğru bilgilere ulaşması için kazı ve araştırma başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız."

Pedasa Antik Kenti turizme entegre edebilmek ve kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandırmak için çalışmalar devam ediyor.