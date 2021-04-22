Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüsün koyun sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Suriye uyruklu Abdüllatef Alahmad yönetimindeki 27 ACB 877 plakalı minibüs, Aşağı Göndelen mevkiinde koyun sürüsüne çarparak devrildi.
Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe El Muhammed hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen kişinin cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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