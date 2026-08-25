Devlet koruması altındaki çocuklar için çevre etkinliği düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Çocuk Hakları İl Komitesi ile Sorumlu İl Yetişkin Koordinatörlerince düzenlenen etkinlik, Bahçelievler'deki Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Koruma ve bakım altındaki 8-10 yaş aralığındaki 13 çocuğun katıldığı etkinlikte, sıfır atık konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Program kapsamında çocuklar, tohum topu hazırladı, ekolojik saksıları boyadı ve çevre temalı sloganların yer aldığı afişler hazırladı. Çocuklara ayrıca mevsiminde meyve ve sebze tüketiminin önemi anlatıldı.

Kuruluş bünyesindeki hayvanat bahçesini de gezen çocuklar, buradaki hayvanları besledi. Serada yetiştirilen bitki ve çiçeklerin bakımına katılan çocuklar, çevre ve doğanın korunmasına ilişkin uygulamalı çalışmalar yaptı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şubesinde Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Nafiye Zeynep Kantar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde COP31 kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kantar, "Çevreye karşı bilinçli olmak aslında geleceğe ve dünyaya yapılan bir yatırım. Ellerindeki küçücük bir şeyin doğaya ne kadar büyük bir etkisi olduğunu bu yaşlarda öğrenecekler. Bu şekilde ülkemizin ve dünyanın gelecekte daha yaşanabilir bir noktaya geleceğini umuyoruz." dedi.

Kantar, İstanbul Çocuk Hakları İl Komitesi olarak bu konuya önem verdiklerini belirterek, çocukların çevre hakları ve çevrenin korunması konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.