Yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar: Denize girişler yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, yasağa uyulması, yasak kapsamı dışındaki plajlarda ise duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olması nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde de bayraklar kırmızıya çevrildi, denize girişler tehlikeli olmasından dolayı yasaklandı.

Samsun

Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle denize girilmemesi istendi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşması bekleniyor.

Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan 25 Ağustos Salı günü denize girmemeleri uyarısında bulunuldu.