82 yaşındaki parkinson hastası sporla bastonunu attı

Bağcılar’da yaşayan Kayalı Yavuz, Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi kursiyerlerinden biri.

Sabah tesise gelen Yavuz, zamanının çoğunu burada akranlarıyla aktiviteler yaparak geçiriyor. Ancak parkinson hastası olan Yavuz, denge bozukluğu yaşıyor ve yürümekte zorlandığı için de baston kullanıyordu.

10 aylık yorucu bir süreç geçirdi

Yaşlı kadınının rahatsızlığını fark eden Vefahane Yaşam Merkezi Kadın Spor Eğitmeni Gül Yorulmaz, kendisiyle özel olarak ilgilenmeye başladı.

Yorulmaz, Yavuz için özel bir program hazırlayıp uygulamaya koydu. Spor salonunda her gün gerçekleştirilen egzersizlerle yaşlı kadının yürümesinde her geçen gün düzelmeler görüldü.

10 aylık yorucu sürecin sonunda Yavuz, bastonunu atıp normal bir şekilde yürümeye başladı.

Yaşam kalitem arttı

Zaman geçirmek için geldiği bu tesiste sağlığına kavuştuğunu söyleyen Yavuz, "Başta Bağcılar Belediye Başkanımız Yasin Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada benimle çok yakından ilgilendiler. Spor hocamızın desteğiyle azmettim ve bastonsuz yürümeye başladım. Parkinkon hastalığımın getirdiği kas katılığı ve hareket kısıtlılığı sona erdi. Yaşam kalitem arttı" dedi.