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Dünya
The Guardian 25.08.2026 11:29

Avrupa'daki sıcak hava dalgaları en az 35 bin can aldı

Kıta genelinde peş peşe yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 35 bini bulurken, henüz ağustos ayı verilerinin tamamlanmaması nedeniyle gerçek bilançonun çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Avrupa'daki sıcak hava dalgaları en az 35 bin can aldı

Avrupa kıtasında bu yaz kaydedilen dört büyük ve art arda gelen sıcak hava dalgası, on binlerce fazladan ölüme yol açtı. Yalnızca kıtanın yaklaşık yarısını kapsayan ve henüz kesinleşmemiş resmi verilere göre, normal dönemlere kıyasla en az 35 bin kişi daha yaşamını yitirdi. Özellikle Almanya, Fransa ve İspanya'daki fazladan ölüm sayısı tek başına 25 bini aştı. Uzmanlar, sıcaklıkların doğrudan ölüm nedeni olarak kayıtlara geçmemesi ve ağustos ayı verilerinin henüz sisteme tam yansımaması nedeniyle nihai tablonun çok daha ağır olacağını vurguluyor.

Almanya ve İspanya'da tarihi rekorlar kırıldı

Aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının en yoğun görüldüğü ülke Almanya oldu. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre ülkede nisan başından ağustos başına kadar yaklaşık 14 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Yalnızca haziran ayının son haftasında 9 bin 600 ölümün kaydedildiği Almanya'da, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en ölümcül yaz mevsimi geride kaldı. İspanya'da ise Carlos III Sağlık Enstitüsü mayıs ayından bu yana yaklaşık 5 bin kişinin sıcak hava dalgaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Böylece İspanya, 2022 yılındaki rekoru geride bırakarak tarihinin en yüksek sıcak kaynaklı can kaybı seviyesine ulaştı.

Fransa, İtalya ve İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor

Yüzlerce meteoroloji istasyonunda 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkların ölçüldüğü Fransa'da, mayıs sonu ile temmuz sonu arasında 7 binden fazla fazladan ölüm rapor edildi. Ancak ilk verilerin yalnızca elektronik ölüm belgelerine dayanması nedeniyle bu sayının artması bekleniyor. Verilerin yerel yönetimler üzerinden toplandığı İtalya'da modellemeler, toplam can kaybının 5 bin ile 8 bin arasında gerçekleşeceğini öngörüyor. İngiltere'de ise mayıs ve haziran aylarındaki sıcak hava dalgalarının yaklaşık 2 bin 900 kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. Belçika, Hollanda, Polonya ve İsviçre gibi diğer Avrupa ülkelerinde de ölüm oranlarında belirgin artışlar kaydedildi.

Sıcaklık kronik hastalıkları tetikliyor

Sağlık uzmanları, aşırı sıcakların genellikle kalp-damar, solunum ve böbrek rahatsızlıkları gibi mevcut kronik sorunları tetikleyerek ölüme sebebiyet verdiğini, bu nedenle kesin istatistiklerin aylar sonra netleşebildiğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü verileri, iklim krizine bağlı küresel ısınma ve yaşlanan nüfus nedeniyle Avrupa bölgesinde aşırı sıcaklara bağlı ölüm oranlarının son yirmi yılda yüzde 30'dan fazla arttığına dikkat çekiyor. Kıta genelinde 80 milyondan fazla insanın yaşadığı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki doğrudan tehdidini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Avrupa Birliği Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Almanya İspanya Fransa İtalya İngiltere
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