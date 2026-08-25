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Dünya
AA 25.08.2026 11:02

ABD'de ara seçim öncesi posta yoluyla oy kullanımına yeni kural getirildi

ABD Posta Servisi (USPS), 3 Kasım'daki ara seçim öncesi eyaletlerdeki seçim yetkililerinin, posta yoluyla oy kullanacak seçmenlerin isim ve adres bilgilerini bir portala yüklemesini gerektiren yeni kuralını duyurdu.

ABD'de ara seçim öncesi posta yoluyla oy kullanımına yeni kural getirildi

ABD basınındaki haberlere göre, USPS'den yapılan açıklamada, posta yoluyla oy kullanımına yeni kural getirildiği ifade edildi.

Eyaletlere, seçmenlerin adlarını ve ev adresi bilgilerini toplama zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, bu bilgiyi sağlayan seçmenler için gönderilen pusulaların bulunduğu zarfların özgün barkodları olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, federal seçimlerle bağlı olarak federal hukukun uygulanması amacıyla bu kuralın derhal yürürlüğe girdiği aktarıldı.

USPS'nin yeni kuralı kapsamında eyalet seçim yetkililerinin, seçmenlerin bilgilerini "federal oy pusuları posta portalına" iletmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu bilgileri iletmeyen eyaletlere pusula gönderilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın posta yoluyla oy kullanılmasına ilişkin nisanda imzaladığı kararnameye büyük oranda uyan bu yeni kurala göre, seçmenlerin sosyal güvenlik numaraları ya da doğum tarihleri gibi diğer bilgilerinin portala yüklenmeyeceği belirtildi.

Kararnameye göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik İdaresini, koordineli şekilde, bir sonraki federal seçim sırasında 18 yaş ve üzeri olan ve o eyalette ikamet eden ABD vatandaşlarının bulunduğu bir "Eyalet Vatandaşlık Listesi"ni derlemek ve her eyalete iletmek üzere görevlendiriyor.

Buna göre, USPS'nin gönderdiği tüm oy pusulalarının "resmi seçim postası" olarak işaretlenmiş, özel güvenlikli zarflar içinde gönderilmesi zorunlu hale getirilecek. Bu zarflarda ayrıca her pusulanın takip edilebilmesini sağlayan barkodlar bulunacak.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.

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