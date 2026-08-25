Emine Erdoğan’dan Ukrayna mesajı: Toplumların en büyük gücü tek yürek olabilmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı.

Mesajında, Zirve'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya şükranlarını sundu.

Her toplumun, tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen, kendine özgü bir değerler dünyası olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türk toplumunda, gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın önde gelen hasletler olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, Osmanlı'da 26 binden fazla vakfın tesis edildiğini, bu eşsiz miras sayesinde medeniyetin "vakıf medeniyeti" olarak anıldığını hatırlatarak, vakıfların, yaşlılara bakmak, yetimleri korumak, borçluların borcunu ödemek, hasta kuşları tedavi etmek gibi incelikli düşüncelerle kurulduğunu, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda bir iyilik kapısı araladığını anlattı.

Bu anlayışın Türk kültüründe "hamilik" adıyla hayat bulduğunu anımsatan Emine Erdoğan, "Muhtaç olanı kanatları altına almak, herkese ve her canlıya adil bir yaşam hakkı tanımak, insanlık vicdanına olan inancımızı diri tutar. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı, toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız tüm çetin sınamaları güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik"

Emine Erdoğan, bugün ise modern dünyada insanların, kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz edildiğine işaret ederek, insanlar arası bağlar zayıfladıkça, toplumların krizler karşısındaki direncinin de azaldığının altını çizdi.

"Oysa Anadolu'da her imdat çağrısına kulak kesilen gönül dostları, insana kendini büyük bir güven çemberinin içinde hissettirir. Aidiyet duygusunu pekiştirir ve zor zamanlarda insanın insana yaslanabileceğini hatırlatır" görüşünü aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte tüm bunlar, Türk toplumunun dayanıklılık altyapısını oluşturan değerlerdir. Biz, tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız tüm çetin sınamaları bu güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini, dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat Depremleri'nde yaşadık. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz o büyük yıkımın içinden yükselen destansı dayanışma ruhu, 'insan insanın yurdudur' anlayışımızın en güçlü tezahürlerinden biri oldu. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü, zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.

Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta, Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlik de ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir. Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor. Bu vesileyle, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün 35. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diliyorum."

Emine Erdoğan, Zirve aracılığıyla yaptıkları paylaşımları, ortak geleceğe sunulmuş çok önemli bir katkı olarak değerlendirdiğini belirterek, farklı toplum ve kültürlere ait tecrübelerin, insanlığın mücadele ettiği derin krizleri atlatmada yol gösterici olmasını temenni etti.

Öte yandan, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Kiev'de 6'ncısı gerçekleştirilen Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj ile katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Emine Erdoğan, "Toplumsal dayanıklılık konusunun ele alındığı anlamlı zirvede paylaşılan farklı toplum ve kültürlere ait tecrübelerin, insanlığın mücadele ettiği derin krizleri atlatmada yol gösterici olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.