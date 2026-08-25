Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.08.2026 10:44

DEAŞ'ın finansal yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'ın finansal yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde öldürülen örgüt mensuplarına finansman sağladığı ve örgüt adına para topladığı belirlenen Serdar Soylu ile para transferi gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler takibe alındı.

DEAŞ'ın finansal yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik, İstanbul'da 17 ve Kocaeli, Adana ile Adıyaman'da 1'er olmak üzere 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul DEAŞ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Marmaris’te tekne karaya oturdu: 11 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Rusya, Starlink’e rakip küresel uydu internet ağı kuruyor
11:06
Yurt dışında aranan 60 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:04
ABD'de ara seçim öncesi posta yoluyla oy kullanımına yeni kural getirildi
10:58
YÖK’ten vakıf üniversitelerine net mesaj: Yüzde 25 sınırına uyulacak
10:50
Emine Erdoğan’dan Ukrayna mesajı: Toplumların en büyük gücü tek yürek olabilmek
10:53
Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı milletvekili, Filistinlilere ait bir anıtı parçaladı
Bolivya'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu
Bolivya'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Meme kanserinde onarım da tedavi kadar önemli
Meme kanserinde onarım da tedavi kadar önemli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ