İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerini aklama operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları değerlendirildi.

İncelemelerde, şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.

Elde edilen bulguların, eylemlerin münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.

TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.