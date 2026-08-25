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Türkiye
AA 25.08.2026 10:27

Marmaris’te tekne karaya oturdu: 11 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında karaya oturan gezi teknesindeki 11 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris’te tekne karaya oturdu: 11 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içerisinde 11 kişinin bulunduğu gezi teknesinin karaya oturduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) ile Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmasıyla teknedeki 11 kişi Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaya oturan gezi teknesi ise bölgede bulunan başka bir gezi teknesinin desteğiyle bulunduğu yerden kurtarılarak Marmaris Limanı'na götürüldü.

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Muğla Sahil Güvenlik
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