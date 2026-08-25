Kolombiya'da düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için operasyon hazırlığı

Cumhurbaşkanı De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı videoda, suçla mücadele ve organize suç örgütlerine yönelik yeni güvenlik önlemlerini duyurdu.

İlk aşamada suç işleyen göçmenlerin, ardından ise yasal statüsü bulunmayanların hedef alınacağını belirten De la Espriella, "Nereden gelirlerse gelsinler hiçbir yasa dışı göçmeni kabul etmeyeceğim. Ülkeden ayrılacaklar ve sınır dışı edilecekler. Bunun siyasi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

De la Espriella, bu kapsamda polis destekli operasyonlara bu hafta başlanabileceğini söyledi.

Kolombiya'daki göçmenlerin büyük bölümünü komşu Venezuela'dan gelenler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre ağustos itibarıyla Kolombiya'da yaklaşık 2,8 milyon Venezuelalı yaşıyor.

Göçmenlerin yaklaşık 850 bininin düzensiz göçmen olduğu belirtiliyor.