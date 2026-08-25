Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2026 10:18

Kolombiya'da düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için operasyon hazırlığı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, oturma izni bulunmayan binlerce düzensiz göçmenin sınır dışı edileceğini ve bu kapsamda polis destekli operasyonlara bu hafta başlanabileceğini açıkladı.

Kolombiya'da düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için operasyon hazırlığı

Cumhurbaşkanı De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı videoda, suçla mücadele ve organize suç örgütlerine yönelik yeni güvenlik önlemlerini duyurdu.

İlk aşamada suç işleyen göçmenlerin, ardından ise yasal statüsü bulunmayanların hedef alınacağını belirten De la Espriella, "Nereden gelirlerse gelsinler hiçbir yasa dışı göçmeni kabul etmeyeceğim. Ülkeden ayrılacaklar ve sınır dışı edilecekler. Bunun siyasi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

De la Espriella, bu kapsamda polis destekli operasyonlara bu hafta başlanabileceğini söyledi.

Kolombiya'daki göçmenlerin büyük bölümünü komşu Venezuela'dan gelenler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre ağustos itibarıyla Kolombiya'da yaklaşık 2,8 milyon Venezuelalı yaşıyor.

Göçmenlerin yaklaşık 850 bininin düzensiz göçmen olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Kolombiya
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili ticari gerilimlerin artmasıyla 90 doların altına geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Rusya, Starlink’e rakip küresel uydu internet ağı kuruyor
11:06
Yurt dışında aranan 60 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:04
ABD'de ara seçim öncesi posta yoluyla oy kullanımına yeni kural getirildi
10:58
YÖK’ten vakıf üniversitelerine net mesaj: Yüzde 25 sınırına uyulacak
10:50
Emine Erdoğan’dan Ukrayna mesajı: Toplumların en büyük gücü tek yürek olabilmek
10:48
DEAŞ'ın finansal yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
İşgalci İsrail, Deyr el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii'ni hedef aldı
İşgalci İsrail, Deyr el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii'ni hedef aldı
FOTO FOKUS
Meme kanserinde onarım da tedavi kadar önemli
Meme kanserinde onarım da tedavi kadar önemli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ