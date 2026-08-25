Az Bulutlu 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2026 09:34

Amazon'a Twitch yayınlarını yapay zeka eğitimi için kullandığı iddiasıyla toplu dava açıldı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Twitch yayıncılarının videolarını izinleri alınmadan ve tazminat ödenmeden yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığı iddiasıyla milyonlarca yayıncı adına açılan toplu davayla karşı karşıya kaldı.

Amazon'a Twitch yayınlarını yapay zeka eğitimi için kullandığı iddiasıyla toplu dava açıldı

Connecticut eyaletinde yaşayan Twitch yayıncısı Warren Pandiscia tarafından açılan davada, Amazon'un sahibi olduğu Twitch'in kullanıcı sözleşmesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, Amazon'un, Twitch'in yayıncıların ürettiği içerikleri yapay zeka modellerinin eğitiminde açık izin almadan kullandığı ve içerik üreticilerinin eserlerinin rızaları alınmadan ve maddi karşılık ödenmeden ticari amaçlarla değerlendirildiği iddia edildi.

Davacılar, içerikleri yapay zeka eğitiminde kullanıldığı öne sürülen yayıncılar için tazminat ödenmesini ve Amazon'un bu uygulamayı sürdürmesinin mahkeme kararıyla durdurulmasını talep etti.

Amazon'dan ve Twitch'ten ise davaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Twitch, ağustosta kullanıcı içeriklerinin Amazon'un yapay zeka çalışmalarında kullanılabileceğini duyurmuş, yayıncılara bu uygulamadan çıkma seçeneği sunmuştu. Ancak karar, platformdaki içerik üreticilerinin tepkisini çekmişti.

Şirketin sıkça sorulan sorular bölümünde, kullanıcıların ses kayıtlarının konuşmayı metne dönüştüren modelleri geliştirmek amacıyla kullanılabileceği belirtilirken, bunun Twitch yayınları ile Amazon videolarındaki otomatik altyazı sistemlerini iyileştirmeyi hedeflediği ifade edilmişti.

Twitch'te bu yılın ilk aylarında yayıncılar tarafından 215 milyondan fazla saat içerik üretildiği biliniyor.

ETİKETLER
Amazon Yapay Zeka E-ticaret
Sıradaki Haber
Bitcoin mayıstan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Rusya, Starlink’e rakip küresel uydu internet ağı kuruyor
11:06
Yurt dışında aranan 60 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:04
ABD'de ara seçim öncesi posta yoluyla oy kullanımına yeni kural getirildi
10:58
YÖK’ten vakıf üniversitelerine net mesaj: Yüzde 25 sınırına uyulacak
10:50
Emine Erdoğan’dan Ukrayna mesajı: Toplumların en büyük gücü tek yürek olabilmek
10:48
DEAŞ'ın finansal yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
İşgalci İsrail, Deyr el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii'ni hedef aldı
İşgalci İsrail, Deyr el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii'ni hedef aldı
FOTO FOKUS
Meme kanserinde onarım da tedavi kadar önemli
Meme kanserinde onarım da tedavi kadar önemli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ