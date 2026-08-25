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TRT Haber 25.08.2026 09:26

Türkiye, ABD'nin Suriye’yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Türkiye, ABD'nin Suriye’yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Yapılan açıklada şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda irade ortaya koyan ABD Yönetimi’nin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor; Suriye Hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz.

Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte, Suriye’nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır.

Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz.

Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz."

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