Malazgirt etkinliklerinde dijital deneyime yoğun ilgi

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan İletişim Başkanlığı standında ziyaretçiler bilgilendirildi.
Kutlama programının yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı standı kuruldu.
Stantta bulunan 2 dijital kiosk (dokunmatik ekranlı cihaz) üzerinden kutlamalara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
Cihazlarda İletişim Başkanlığı tarafından Malazgirt Zaferi etkinliklerine özel hazırlanan bilgi yarışması ve okçuluk temalı oyun ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Başkanlıkça bastırılan "Malazgirt Zaferi: Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği" adlı kitap da standa gelenlere hediye edildi.
Stantta bulunan ve 360 derece dönebilen fotoğraf çekim alanı da ziyaretçilerden ilgi gördü. Oluşturulan alanda fotoğraf çekilen vatandaşlar, etkinlik anılarını ölümsüzleştirme fırsatı buldu.
Stantta görevli İletişim Başkanlığı çalışanları, kurumun çalışmaları ve "Malazgirt Zaferi: Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği" adlı kitap hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.