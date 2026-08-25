İran, ABD’nin ekonomik baskısına karşılık vereceğini açıkladı

İran'ın ISNA Haber Ajansına göre, Meclis'in açık oturumunda konuşan Nikzad, ABD'nin İran'a ekonomik baskı politikasına değindi.

ABD'nin baskılarına karşı geri adım atmayacaklarını ve ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını "güçle koruyacaklarını" dile getiren Nikzad, "Hayalperest düşmanlarımız tam bir ekonomik ablukadan bahsediyor ancak suçlu Amerika, İran milletinin bu saçmalığa teslim olmayacağını ve aynı zamanda düşmanlarını cezalandıracak ve ekonomik çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye atacağını bilmelidir." dedi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı, "İran halkının geçim kaynakları ve ekonomisi daha da daralırsa bu milletin düşmanlarının ve onlarla işbirliği yapan ülkelerin refah içinde yaşamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.