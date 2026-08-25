Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 73 bin 431'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Açıklamaya göre, 1 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişi ise yaşam savaşını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1296 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 296 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 431'e, yaralı sayısının da 174 bin 437'ye yükseldiği bildirildi.