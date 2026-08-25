Cumhurbaşkanı Erdoğa: Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Anadolu'nun giriş kapısında, asırlar boyunca ilmin, sanatın, medeniyetin merkezi olmuş ata şehrimiz Ahlat'ta sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Sizlerin şahsında; Güroymak'tan Adilcevaz'a, Mutki'den Hizan ve Tatvan'a, Bitlis'in dört bir yanındaki kardeşlerime Ahlat'tan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Aynı şekilde 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımıza, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza Ahlat'tan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuşuyor. https://t.co/BnUFBiOI2l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 25, 2026

Bizi köklerimizle buluşturan bu anlamlı programı düzenleyen Okçular Vakfımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, belediyelerimizi, vakıf ve derneklerimizi ayrı ayrı kutluyorum.

Özellikle bizleri hüsnükabulle karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, şu bin yıllık vahdet ve uhuvvetimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kaim eylesin diyorum.

Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferimizin 953. sene-i devriyesini idrak edeceğiz.

Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz.

Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum: Ahlat şehadete ermişlerin yani şehitlerin; Ahlat saadete, selamete ermişlerin yani saitlerin, selimlerin; Ahlat İ’lâ-yi Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin yani gazilerin mekanıdır.

"Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır"

Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Ahlat, 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabilerin, Sultan Alparslan'ların, bu ordudan fırtına gibi esen Alpler'in, Erenler'in, Gaziler'in diyarıdır.

Evet, Ahlat her haliyle şüheda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır, tarihimizin iftihar sayfasıdır. Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür.

Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyarı Rum'u Darül İslam haline getiren bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır.

Unutmayın; Ahlat Kubbetül-İslam'dır. Ahlat, bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır.

Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan o ruh bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır.

Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için, dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sizlerin bu teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararıyla Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası'nı milli park ilan ettik.

Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Kıymetli misafirler; bakınız burada hemen yanı başımızdaki Selçuklu Kabristanı'nda 10 bine yakın mezar taşımız var.

Ayetlerle, kandillerle, mihrap ve hatlarla süslü ataların adeta dile getirdiği şahidelerimiz var. Bu şahideler bizim bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın şahitleridir.

Bu şahidelerdeki mukarnaslar, işlemeler milletimizin hikmet ve estetikte ulaştığı seviyenin simgesidir. Bu şahidelerdeki çift başlı ejderler tıpkı çift başlı Selçuklu kartalı gibi kuvvet ve kudretimizin, basiret ve ferasetimizin nişanesidir.

Bu kabirler, bu sandukalar, bu kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere hem de silinmemek üzere kazınmıştır.

Anadolu'yu yurt kılan şehit ve gazilerimizin her birinin aziz ruhları şad olsun. Buradaki akıncı beylerinin, gaza erlerinin, komutanların, cümle ecdadın mekanı cennet olsun.

Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un fethine, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, terörle mücadeleden 15 Temmuz destanına, bin yıldır bu aziz vatan için, bu asil millet için canlarını veren cümle şehitleri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bugün burada olduğu gibi ecdadın hatırasına sahip çıkan, birliğimize, beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum.

"Kalplerin ve zihinlerin de çekim merkezi olmuştur"

Özellikle genç kardeşlerimizin burayı iyi dinlemesini istiyorum. Bakınız sevgili gençler; Ahlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir.

Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, Ahlat'tan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve zihinlerin de çekim merkezi olmuştur. Ahlat millet olma bilincimizin, birlik ve beraberliğimizin remzidir, en güçlü işaretidir.

Evet; insan rozeti takıp hakkın sesine uyanlar, marifeti nifakta değil birlikte arayanlar işte buradadır.

Aynı devleti, aynı milleti müdafaa edenler işte buradadır. Aynı vatanı, aynı bayrağı, aynı mefkureyi namus bilenler işte buradadır.

Aynı istikbalin, aynı hedefin, aynı ümidin peşinden gidenler işte buradadır. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza verenler işte buradadır.

Gönül birliği, ülkü birliği, kader birliği içinde burada tarihe geçen bir destan yazılmıştır. Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız.

86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada Ahlat’ta olduğu gibi tek bir tertipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz.

"Milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak"

Şundan kimsenin şüphesi olmasın büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız.

İki sene önce Ahlat’tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.

Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek, refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak.

Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.

"Bizim de bir hesabımız, bir planımız var"

Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz.

Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin rabbi olan Cenabı Allah’ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek.

Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.

Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.

Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafakı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle yarın kutlayacağımız Malazgirt Zaferimizin 953. yıl dönümü şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum.

Buluşmamızı teşrif eden, bizleri samimiyetle bağrına basan siz kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okçular Vakfımız başta olmak üzere programda emeği geçen tüm kurumlarımızı, kuruluşlarımızı tekrar tebrik ediyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla."