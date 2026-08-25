İşgalci İsraillilerin, Kusra beldesindeki Filistinlilere ait 3 eve yönelik ablukası üç haftadır sürüyor

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim Vadi, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Kusra’nın Ras el-Ayn bölgesine yönelik ablukayı sürdürdüğünü belirtti.

İsraillilerin bölgeye uygulanan kısıtlamaları ağırlaştırdığını ve beldeye çıkan yolları kapattığını kaydeden Vadi, bu durumun bölgedeki Filistin halkının sıkıntılarını artırıp, hareket özgürlüğünü kısıtladığını aktardı.

Vadi, İsraillilerin Belediye Meclisinin belde toprakları üzerindeki yetkilerini kısıtlayarak, daha fazla eve kademeli olarak el koymayı amaçlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye çalıştığı uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun bir yandan Filistin halkı üzerindeki baskıyı artırıp onlara yönelik ihlalleri tırmandırdığı, diğer yandan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağladığını vurgulayan Vadi, bu uygulamalarla halkın topraklarını terk etmeye zorlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sakinlerini yıldırıp terk etmeye zorlamak ve evleri gasbetmek amacıyla 9 Ağustos'ta Kusra'da Filistinlilerin yaşadığı 3 konutu abluka altına almış; bahçesine çadır kurdukları evlere Filistinlilerin giriş-çıkışlarını, gıda, su ve elektriğe erişimlerini engellemişti.

İsrail ordusu, 11 Ağustos'ta alanı "kapalı askeri bölge" ilan etmiş, Filistinli Yusuf Hasan'a ait eve el koyarak "askeri karargaha" dönüştürmüştü.