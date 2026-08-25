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Dünya
AA 25.08.2026 13:23

AB'den iklim değişikliğine uyum için daha fazla yatırım çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İklim, Net Sıfır Emisyon ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlamak için yatırımlarını artırması gerektiğini, aksi halde gelecekte çok daha yüksek ekonomik ve toplumsal maliyetlerle karşılaşılabileceğini belirtti.

AB'den iklim değişikliğine uyum için daha fazla yatırım çağrısı

Hoekstra, Politico haber sitesine Avrupa'da son aylarda etkili olan sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklık ve orman yangınlarının etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliğine yönelik uyum harcamalarının bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Hoekstra, hükümetlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılık önlemlerine büyük miktarda yatırım yapmaya başlamaları gerektiğini anlattı.

Hoekstra, bütçelerin siyasi öncelikleri yansıttığına işaret ederek, "Orman yangınları ve seller, bunu öncelik haline getirmediğimiz takdirde sağlık, ekonomi ve toplum açısından çok daha ağır bir bedel ödeyeceğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı derhal harekete geçilmesinin önemine dikkati çeken Hoekstra, "Bunun Avrupa bütçesi ve ulusal bütçeler üzerinde sonuçları olacak ama gerçek şu ki eğer bunu yapmazsanız, daha fazla bedel ödeyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Wopke Hoekstra, gerekli yatırımları yapmamayı tercih eden hükümetlerin ekonomik zararın giderek artmasına da şaşırmamaları gerektiğini belirtti.

AB Komisyonunun hesaplamalarına göre selden korunma önlemleri, kentlerin serin tutulması ve diğer çeşitli iklim uyum tedbirleri için AB genelinde yılda yaklaşık 70 milyar avroluk yatırım yapılması gerekiyor.

Üye ülkelerin bu alandaki mevcut harcamaları yıllık yaklaşık 29 milyar avro seviyesinde kalıyor.

İklim değişikliğinin altyapıya verdiği zarar ise bu miktarı aşıyor.

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