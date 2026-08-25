Ayvacık'ta otluk alanda yangın

Ayvacık ilçesi Dibekli köyü mevkiinde saat 12.00 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan 5 uçak, 5 helikopter karadan ise 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile müdahaleye devam ediyor.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'nın sosyal medya hesabından yangın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ayvacık ilçesi Dibekli köyünde ziraat-mera alanında başlayan yangına; 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangın riskinin devam ettiğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateşe sebep olacak davranışlardan kaçınalım" ifadeleri yer aldı.