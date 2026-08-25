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Gündem
AA 25.08.2026 15:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta bulunan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geldi.

Erdoğan, burada abidevi mezar taşlarının bulunduğu bölümleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından ecdat ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duanın ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Ziyaret sonrası mezarlık çıkışında kendisini bekleyen şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve kuvvet komutanları eşlik etti.

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Bitlis Malazgirt Zaferi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
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