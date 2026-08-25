Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından paylaşılan mesajında, "Aziz milletimize Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutluyorum. Bugün bizleri güçlü kılan, önümüze çıkan her zorlukla mücadele azmimizi artıran, farklılıklarımıza rağmen bir bütün olmamızı sağlayan kararlılık, 1071'de sergilenen azim ve o güne hakim olan şuurun bugüne yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Malazgirt ruhunun asırlardır aziz millete daima ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan miras kalan sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı yüce hasletler, aziz milletimizin her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğinin güvencesidir. Bugün de Malazgirt Zaferi'nden aldığımız ilhamla, devlet ve millet olarak büyük, güçlü, müreffeh geleceğimizi inşa etme çabası içindeyiz. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 Ağustos Zafer Haftası mesajı

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Ağustos Zafer Haftası mesajı paylaşıldı.

Mesajında, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasının Zafer Haftası olarak kutlandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan başarıların ardından, Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu azim dolu mücadele, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme gücünü vermiş, Cumhuriyet'in ilanının ardından hızla ilerleme ve gelişme yolunda önemli adımlar atılmıştır. Topraklarımızı vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyet'imizin en büyük güvencesidir. Bu azim, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefiyle gelişen ve her geçen gün büyüyen Cumhuriyet'imizde yaşamaktadır. Zafer Haftası vesilesiyle Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."