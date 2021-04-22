Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de terör operasyonu: 17 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon yaptı.
Bölgede arazi arama-taraması yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 17 sığınak tespit etti.
Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklarda, 9 el yapımı patlayıcı, 43 kalaşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü, uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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