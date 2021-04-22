Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon yaptı.

Bölgede arazi arama-taraması yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 17 sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklarda, 9 el yapımı patlayıcı, 43 kalaşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü, uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.