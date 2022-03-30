Konuya ilişkin açıklama İZDENİZ'in internet sitesinden yapıldı.

Açıklamada, "Tarihi Pasaport İskelesi, deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle geçici süre ile kullanıma kapatılmıştır. Bu hattaki seferler program dahilinde Alsancak İskelesi'nden yapılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Daha önce de su çekilmişti

İzmir'in Seferihar ilçesine bağlı Sığacık Sahili'nde, deniz suyu yaklaşık 60 santimetre çekilmişti.

Bazı tekne sahipleri, yaşanan doğa olayından zarar gören teknelerini sahile çekti. Suların çekilmesine bağlı olarak sahilde yosunlar ortaya çıktı.

Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki halk plajında da sular çekilmişti.