Yazıldığı çağı aşan eserlerin zamansız yolculuğuna ev sahipliği yapıyorlar. Sanattan coğrafyaya, tıptan tarihe, insanlığın ortak hafızasını oluşturuyorlar.

İstanbul'daki yazma eser kütüphaneleri, birbirinden kıymetli el yazmalarıyla geleceğe ışık tutuyor. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi de onlardan biri. Süleymaniye Külliyesi'nin birinci ve ikinci medreselerinin 1918'de kitaplığa dönüştürülmesiyle oluşturuldu.

Çok sayıda değerli yazma eser, kütüphanenin çatısı altında toplandı.

Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı Hüseyin Kutan, “Koleksiyonlarımızda bulunan eserlerimizin içerisinde ise muhteviyat olarak tarih kitapları, tıp kitapları, edebiyat kitapları olmak üzere dini ilimler aklınıza gelebilecek her türlü bilimsel ve bilime dayalı kitaplar söz konusu” diyor.

UNESCO Dünya Belleği Listesi’nde

Kütüphanede, Fatih Sultan Mehmet de dahil olmak üzere 150'ye yakın ismin koleksiyonu bulunuyor. Korunaklı depolar, 100 bine yakın el yazmasına ev sahipliği yapıyor. İbn-i Sina'nın Şifa adlı kitabı ise kütüphanenin en nadide eserlerinden.

Süleymaniye Kütüphanesi, yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphanelerinden biri. Ünlü hekim ve filozof İbn-i Sina'nın bilinen tüm eserlerinden en az bir adet yazma kopya bulundurmasıyla tek olma özelliği taşıyor. Bu yönüyle UNESCO Dünya Belleği Listesi’nde de yer alıyor.

Yaklaşık 12 bin yazma ve 30 bin matbu esere ev sahipliği yapıyor

Nadir eserlere yuva olan yerlerden biri de Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi. Beyazıt Devlet Kütüphanesi ile Sahaflar Çarşısı'nın hemen arasında bulunuyor.

Tarihi yüzlerce yıl öncesine uzanan yaklaşık 12 bin yazma eser burada korunuyor. Kütüphanede, hepsi dijitale aktarılmış 30 bini aşkın matbu eser de yer alıyor.

Ana eserler, fanus depolarda muhafaza ediliyor.

Kutan, "Bu depolar, tarihi mekanların içerisinde oldukça modern depolar. Yangına, depreme, sel veya olağanüstü herhangi bir duruda, 10 saniye içerisinde kapanarak çelik bir kafes haline gelmekte” diye konuşuyor.

Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Millet Yazma Eserler Kütüphanesi ise Fatih'te araştırmacılara kapılarını aralıyor. Okuma salonu ve müzeden oluşan kütüphane, 7 binin üzerinde yazma eseri bünyesinde barındırıyor.

Dîvânü Lugati't-Türk'ün bilinen tek yazması da burada bulunuyor.

Haber: İrem Çöteli

Kamera: Hayrettin Kavi



