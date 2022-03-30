İzmir'deki antika kafede, yemekler antika masalarda yine antika yemek takımlarıyla servis ediliyor.

Müşteriler, isterse çıkışta yemek yedikleri antika eşyaları satın alabiliyor. Antika meraklılarını buluşturan bu restoran, İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda.

Kafedeki eşyaları beğenen müşteriler satın alıp evine götürebiliyor. Antikacılar Çarşısı'nın müdavimleri, bu özel kafe restorana uğramadan ayrılmıyor.

İzmir'deki Antikacılar Çarşısı, özel gün ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kamera: Yusuf Beşli