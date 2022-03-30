Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bu antika kafede müşteriler beğendikleri eşyayı satın alabiliyor
İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir lokantada antika eşya satışı da yapılıyor. Müşteriler, yemek için oturdukları masada çatal bıçaktan, koltuk ve sandalyeye, kullanılan tüm eşya ve malzemeleri satın alabiliyor.
İzmir'deki antika kafede, yemekler antika masalarda yine antika yemek takımlarıyla servis ediliyor.
Müşteriler, isterse çıkışta yemek yedikleri antika eşyaları satın alabiliyor. Antika meraklılarını buluşturan bu restoran, İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda.
Kafedeki eşyaları beğenen müşteriler satın alıp evine götürebiliyor. Antikacılar Çarşısı'nın müdavimleri, bu özel kafe restorana uğramadan ayrılmıyor.
İzmir'deki Antikacılar Çarşısı, özel gün ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Kamera: Yusuf Beşli
Etiketler: İzmir
Son Haberler
- 10:39
- 10:36
- 10:33
- 10:36
- 10:24
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar artıyor, çığ ve heyelan tehdit oluşturuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz