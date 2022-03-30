Sıcaklıklar artıyor, çığ ve heyelan tehdit oluşturuyor
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düştü. Kapanan Yaylalar Köyü yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yetkililer, dik yamaçlı yerlerde çığ ve heyelan tehlikesinin devam ettiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Yurt genelinde sıcaklıklar yükseldi. Yüksek kesimlerde ani kar erimesi hızlandı.
Yetkililerin günler öncesinden uyarıda bulunduğu çığ tehdidi Artvin'de meydana geldi.
Kapanan yol 7 saatlik çalışmayla yeniden açıldı
Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünde yamaçtan kopan kar kütleleri kara yolunu ulaşıma kapattı.
Çığ sırasında yoldan araç ve yayanın geçmemesi büyük bir faciayı engelledi.
Özel İdare Ekipleri, 4 metreye ulaşan kar yığınlarını uzun uğraşlar sonucu temizleyerek yolu tekrar ulaşıma açtı.
Meteoroloji'den çığ, heyelan ve sel uyarısı
Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek şu uyarıyı yaptı:
"Yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde heyelan, çığ ve su baskını riski devam ediyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı."
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