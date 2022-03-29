Yoğun kar yağışının ardından havalar ısındı. Hızla eriyen karlar heyelanları beraberinde getirdi.

Bartın'da hava sıcaklıklarındaki ani yükselişle birlikte hızla eriyen karlar kentin farklı noktalarında heyelanlara ve yollarda çökmelere neden oldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Köy yolları ve evlerde büyük hasar oluştu

Hisar ve Doğan köyleri heyelanlardan en çok etkilenen bölgeler oldu.

Birçok köy yolu kullanılamaz hale geldi, evler hasar gördü.

16'sı büyük çapta toplam 39 heyelan meydana geldi. Zarar gören yerlerin onarılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.