Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 06:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın'da eriyen kar çok sayıda heyelana neden oldu
Bartın'da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı hızla arttı. Eriyen karlar çok sayıda heyelana neden oldu. İl genelinde 16'sı büyük çapta toplam 39 heyelan meydana geldi.
Yoğun kar yağışının ardından havalar ısındı. Hızla eriyen karlar heyelanları beraberinde getirdi.
Bartın'da hava sıcaklıklarındaki ani yükselişle birlikte hızla eriyen karlar kentin farklı noktalarında heyelanlara ve yollarda çökmelere neden oldu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Köy yolları ve evlerde büyük hasar oluştu
Hisar ve Doğan köyleri heyelanlardan en çok etkilenen bölgeler oldu.
Birçok köy yolu kullanılamaz hale geldi, evler hasar gördü.
16'sı büyük çapta toplam 39 heyelan meydana geldi. Zarar gören yerlerin onarılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Etiketler: Bartın Hava Sıcaklıkları Heyelan Kar Yağışı
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