Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 02:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çöp evde bulunan 3 çocuk devlet korumasına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de kötü koku şikayeti üzerine bir eve giden zabıta ekipleri çöp evle karşılaştı. Evde yaşayan 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.
Kötü koku ihbarı üzerine Beyciler Mahallesi'ndeki bir eve giden Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, bir çiftin 3 çocuğuyla çöp yığınları arasında yaşadığını gördü.
Ekiplerce çöp evden alınan çocuklar, yemek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de evin temizlenmesi için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Düzce
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