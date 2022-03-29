Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 02:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 ilde zehir tacirlerine operasyon: 12 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Emniyet güçleri uyuşturucu imal eden ve satanlara göz açtırmadı. Antalya ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Antalya'da polis, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon yapıldı, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta da zehir tacirlerine operasyon
Kahramanmaraş'ta da polis, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilere operasyon düzenledi.
Adreslere yapılan baskınlarda 12 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Antalya Kahramanmaraş Uyuşturucu
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