Kimliği belirsiz şüpheli, hırsızlık yapmak için Muhammet Karakurt'a ait müstakil eve girdi. Ziynet eşyalarını çalan hırsız, Karakurt'un eve girdiğini fark edince kendini gizledi. Ev sahibinin başına vuran hırsız, çaldığı eşyalarla kayıplara karıştı.

Yaralanan ev sahibi komşusunu arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Karakurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.