Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 04:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da turunç toplayan kadınlara otomobiller çarptı: 3 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadın, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücüler gözaltına alındı.
M.K.A. yönetimindeki otomobil, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda reçel yapmak için refüjdeki ağaçtan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı.
Yolun karşı tarafına savrulan kadınlara, S.D. yönetimindeki otomobil de çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Şoförler gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadınların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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