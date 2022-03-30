Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan otomobil 3 metreden apartman bahçesine düştü
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te park halindeyken freni boşalan otomobil, bir süre yokuş aşağı gittikten sonra 3 metreden apartman bahçesine düştü, bir evin balkonunun duvarına çarparak devrildi.
Beşbinevler Mahallesi 58. Sokak'ta park halindeki otomobil, freninin boşalması nedeniyle hareket etti.
Yaklaşık 30 metre yokuş aşağı gittikten sonra 3 metreden bir apartmanın bahçesine düşen otomobil, 1. kattaki dairenin balkonuna çarparak devrildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: AA]
Gürültüyü duyarak gelen ve aracın devrildiğini gören vatandaşlar, polise haber verdi.
Araç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.
Etiketler: Karabük
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