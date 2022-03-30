Beşbinevler Mahallesi 58. Sokak'ta park halindeki otomobil, freninin boşalması nedeniyle hareket etti.

Yaklaşık 30 metre yokuş aşağı gittikten sonra 3 metreden bir apartmanın bahçesine düşen otomobil, 1. kattaki dairenin balkonuna çarparak devrildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: AA]

Gürültüyü duyarak gelen ve aracın devrildiğini gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Araç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.