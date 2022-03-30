Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 01:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ailesiyle tartışan kişi oturdukları evi yaktı
[Fotoğraf: AA]
Adana’da ailesiyle tartışan bir kişi oturdukları evi ateşe verdi. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken bina sakinleri de tedbiren tahliye edildi.
Merkez Çukurova ilçesi Fazlı Meto Bulvarı'ndaki bir apartmanın 13. katında yaşayan C.A, ailesiyle tartıştıktan sonra evin çocuk odasında yangın çıkardı.
Evde çıkan yangında alevler aşağıdaki dairelerin de bazılarına sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, tedbiren apartmanı boşalttı.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
C.A. ise ifadesi alınmak üzere 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
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