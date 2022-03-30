Kartal Uğur Mumcu Caddesi'nde yürüyen 3 kişiden biri, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Diğer iki kişi ise darbedildi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ve iki arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde iki tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

