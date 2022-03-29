Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik kazası: 4'ü ağır 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Oğuzhan D. idaresindeki otomobil ile Muhammed A. yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu Maltepe ayrımında çarpıştı.
Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. İtfaiye görevlilerince araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza dolayısıyla D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Trafik akışı, otomobillerin çekilmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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