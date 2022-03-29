İhsaniye Mahallesi'nde seyreden otomobil, sürücüsü Yasin D.'nin kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bir evin çatısına düştü, ardından bahçeye devrildi.

Polisler, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Evin çatısında maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.

"Ev çöktü zannettik"

Mahalle sakinlerinden Ferhat Tutak, "Kiremitlerin kırılma sesini duyunca biz ev çöktü zannettik. Kadınlar vardı, polisi arayın diyerek kaçıyorlardı, daha sonra bu kadınların çevre evlerde oturan ve panik yaşayan kadınlar olduğunu öğrendik. Çok şükür ölen ya da yaralanan yok" dedi.