Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 21:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kağıt yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Beylikdüzü'nde kağıt yüklü bir tır devrildi. Araç sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.
Dolum Tesisleri Kavşağı Avcılar yönünde giden tırın sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kağıt yüklü tır devrildi.
Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
[Fotoğraf: AA]
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