Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Milas otogarında operasyon düzenleyen ekipler, bir araca binen 2'si çocuk 18 Filistin uyruklu ve göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar O.Ç. ve A.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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