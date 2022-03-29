Sarayaltı Mahallesi Altıncı Karaca Sokak'ta tekstil atıklarından elyaf imal edilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede atölyenin içinde bulunan tekstil atıklarının bulunduğu bölüme sıçradı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan itfaiyeciler, soğutma çalışması yaptı.

Atölyedeki elyaflar ve tekstil atıkları yandı, bazı makinelerde ise hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.