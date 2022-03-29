Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Atölyedeki elyaflar ve tekstil atıkları yandı, bazı makinelerde hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarayaltı Mahallesi Altıncı Karaca Sokak'ta tekstil atıklarından elyaf imal edilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede atölyenin içinde bulunan tekstil atıklarının bulunduğu bölüme sıçradı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan itfaiyeciler, soğutma çalışması yaptı.
Atölyedeki elyaflar ve tekstil atıkları yandı, bazı makinelerde ise hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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