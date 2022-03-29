Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 19:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheliye suçüstü
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Dağ Karaağaçlı Mahallesindeki hazine arazisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazıda jeneratör, hilti, kazma, merdiven ve burç ele geçirildi.
Şüphelilerin kayalık bölgeye merdiven ile çıkarak kazı çalışması yaptığı öğrenildi.
Suçüstü yakalanan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Aydın Kaçak Kazı
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