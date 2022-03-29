Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göller Ekspresi 3 ayda 14 bin yolcuya ulaştı
Isparta-İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi 3 aylık dönemde 14 bin 290 yolcu taşıdı.
Seferlerine 12 Temmuz 2021’de yeniden başlayan Göller Ekspresi'ne en yoğun ilgi ocak ayında yaşandı. Ocak ayında Isparta’dan 2 bin 421 kişi Göller Ekspresi’ni kullandı.
Isparta-İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi için Ocak ve Şubat ayları ile 29 Mart'ı kapsayan dönemde 14 bin 290 bilet satışı yapıldı.
Göller Ekspresi, kişi başı 71 lira, gençler için 60 lira 50 kuruş, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ise 33 lira 50 kuruş ücret alınarak hizmet veriyor.
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