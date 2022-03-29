Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da "ihaleye fesat" operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Muğla'da ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında kooperatif başkanı, orman işletme müdürü ve 2 işletme şefi de bulunuyor.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Orman İşletme Müdürlüğünde bazı alanlardaki ihalelere fesat karıştırıldığı belirlendi.
Jandarma ekipleri tarafından belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir kooperatif başkanı, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme müdürü ile 2 işletme şefinin de aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerde arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Muğla
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