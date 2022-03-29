Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Hatay Kaytaz Böreği' tescillendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Lezzetiyle adından söz ettiren "Hatay Kaytaz Böreği" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna kentin bilinen lezzetlerinden kaytaz böreği için başvuru yapıldı.
Türk Patent ve Marka Kurumu, bu yöresel lezzete, "Hatay Kaytaz Böreği" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verdi.
Etiketler: Hatayspor Coğrafi İşaretler
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