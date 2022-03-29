İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna kentin bilinen lezzetlerinden kaytaz böreği için başvuru yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu, bu yöresel lezzete, "Hatay Kaytaz Böreği" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verdi.