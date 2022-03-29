Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiği Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda, doğal gazın karaya çıkması için çalışmalar sürüyor.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne keşfi sırtlayacak borular gelmeye devam ederken, kullanılacak ekipmanlar da sahaya giriş yapıyor.

Gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazı, kuyuların başından üretim ve dağıtım haznesine iletmekte kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilkinin Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan 9 adet daha gelmesi planlanıyor.

Boru yerleştirme işlemi temmuz ayında başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı inceleme ziyareti sonrası, keşfi sırtlayacak boruların tamamın haziranda Filyos'a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını açıklamıştı.